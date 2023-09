KUULA | Just need on maailma parima maitsega naturaalsed vitamiinikommid!

Teame küll, et vitamiinide manustamine on oluline, ent tihti jäävad need topsid kapinurgale nukralt seisma. Aga kuidas oleks lood siis, kui vitamiinid on peidetud maitsvate naturaalsete puuviljakommide sisse? Nende võtmist juba ära ei unusta ja koos mõnusa puuviljaampsuga saab iga pereliige kommidest Frank Fruities kõik vajaliku kätte, sest lisaks puuviljamahla kontsentraatidele ja puuviljapüreedele on kommides ka vitamiinid ning mineraalid.