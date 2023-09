Toevajadusega noor täiskasvanu ei pea jääma koju! Kus saavad ametit õppida erivajadusega noored?

Erivajadusega laste elu on kuni põhikooli lõpuni suhteliselt turvaline. Riik on neile kindlustanud võimetele vastava hariduse ja ette näinud mitmed tugimeetmed. Sealt edasi sõltub noore inimese käekäik suuresti aga pereliikmete toetusest. Kui laps on seni õppinud näiteks lihtsustatud või toimetuleku õppekava järgi, on tal võimalik kutsekoolides õppida üksikuid erialasid ja järjest raskem on tal leida sobivat tööd.