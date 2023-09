Kuidas hoida laste hammaste tervist? Tuntud hambakliinik annab nõu

Hambaarsti võiks külastada juba esimesel eluaastal, kohe pärast esimeste hammaste lõikumist. Kui varem ei ole olnud võimalik hambaarsti juurde minna, siis kindlasti võiks meelde jätta, et esimene visiit peaks olema tehtud, kui laps saab üheaastaseks.

Mõnikord on soovitatud hambaarstile pöörduda alles 2–3-aastaselt, kuid kogemused näitavad, et mõne lapse jaoks võib olla siis juba hilja. Kõrremahlad ja kommid on teinud oma töö ning pisikeses suus ilmutavad end tõsised hammaste kahjustused.