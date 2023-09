KRISTIINA BLOGI | Iga ema ei peagi võõraid lapsi ka tupsununnutama

Küllap on iga lapsevanem kunagi tundnud, et tema lapsed on kellelgi ees või häirivad kedagi. Minul on seda ette tulnud näiteks ühistranspordis, aga olen kuulnud lugusid ka poes, arsti juures või kohvikus „ette jäänud“ lastest, kelle suunas loobitud pahameel lendab reeglina emale (ja mõnikord ka isale) krae vahele. Ei teagi, kas nende kogemuste pärast või mõnel muul põhjusel tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus mina emana muretsen väga, kuidas mu lapsed kellegi tuju või olemist mõjutavad – ja üllatun tihtipeale ka positiivselt.