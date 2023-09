KUULA | Lasteabi podcast: perelepitus aitab peredel hakkama saada ka pärast purunemist

Kui kahe inimese omavaheline kooselu saab läbi, ei tähenda see, et lõppeb ka ühine hoolimine oma lastest. Tihti on aga perekonna purunemist leinavatel lapsevanematel raske leppida kokku, kuidas edasi elada. Sellistel puhkudel tuleb appi perelepitus, kus kolmanda, neutraalse osapoole abil saavad vanemad asjad turvalises kohas selgeks rääkida.