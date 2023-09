Spetsialist: kui üle viieaastane laps öösel voodisse pissib ei ole süüdi ei laps ega vanemad

Enureesi ravi on meeskondlik tegevus, kus osalevad laps, vanemad ja meedikud. Kõik osapooled on tähtsad! Koos tuleb üle vaadata vedeliku tarbimine – ei aita sellest, kui keelad lapsel õhtul juua, vaid tuleks jälgida, et ta saaks päeval küllaldaselt vedelikku. Vajalik on, et laps päeval regulaarselt ja kiirustamata pissil käiks talle suuruselt sobival potil. Õhtul peaksid nii poisid kui tüdrukud pissima mugavalt istudes. Nende kahe võttega – regulaarse pissil käimise ja päevase küllaldase joomisega – jääbki osa lastest öösiti kuivaks. Kui lapsel on kõhukinnisus, tuleb kindlasti lisaks tegelda sellega.