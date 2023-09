Pliiatsid teravaks! Lastekirjanduse Keskus ootab lapsi osalema muinasjutuvõistlusel

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone: „Muinasjutuvõistlus saab taas hoo sisse ning ootame lapsi oma fantaasiat lennutama ja põnevaid lugusid kirja panema. Meil on suur rõõm, et konkursil osaleb igal aastal sadu noori kirjutajaid üle Eesti. See näitab, et kirjanikele on järelkasvu tulemas ning tundub, et muinasjutt on just see žanr, milles oma lugude loomist ja sule teritamist alustada. Suur tänu kõikidele õpetajatele ja lapsevanematele, kes lapsi suunavad, juhendavad ja toetavad, sest ega loomeprotsess pole alati lihtne.“