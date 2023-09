Üheksas Tallinna gümnaasiumis on endiselt 10. klassides vabu kohti! Kokku saab kandideerida 87 õppekohale

Tähelepanu kõik põhikooli lõpetanud noored, kel veel ei ole gümnaasiumikohta! Esimene koolinädal on küll juba käimas, kuid mõnedes Tallinna koolides on endiselt 10ndate klasside kohti üle ning neile saab kandideerida. Vabade kohtade seas on ka noorte seas väga populaarseid ja armastatud koole.