Investor Miljonineiu: raha säästmine on oluline, kuid sama oluline on elu ka nautida

Minu kodus ei olnud absoluutselt mitte mingisuguseid reegleid seoses lastele raha andmisega. Kui minul või õdedel oli raha vaja, siis lihtsalt küsisime vanematelt ja raha ka saime. Mäletan hästi, kuidas koolis oli küsitlus sellel teemal, kui palju umbes kuus vanemad taskuraha annavad. Mina tõesti ei osanud vastata, sest ei arvutanud kunagi kokku, kui palju raha küsisin, ega ka seda, kui palju kulutasin. Seega varieerus taskuraha saamine olenevalt kuust.

Milline oli sinu suhe rahaga lapsepõlves?

Minu perel ei olnud rahaga muresid, kui väike olin. Seega oli suhe rahaga vägagi positiivne. Ma sain loomulikult aru sellest, et raha ei kasva puu otsas, mida mulle tegelikult väga tihti öeldi. Iga kord, kui läksin isalt raha küsima, vastas ta naerdes: „Kas minu otsaette on kirjutatud „pank“?“ Sellest sain ka aru, et ega see raha niisama meie perre tule ja tegelikult tuleb vaeva ka näha.

Kui nüüd tundub, et ma ei teadnud rahast midagi, siis nii see ikkagi ei olnud. Minu ema oli tubli rahasäästja ja õpetas, et olenemata raha olemasolust võiks ikkagi kulutused läbi mõelda. Tema õpetussõnad ja teguviisid on minuga kaasas siiani. Jagan ka enda Instagrami kontol seda, kuidas leian eri viise, et rohkem raha säästa ja investeerida.

Millised reeglid ja põhimõtted said seoses rahaga kaasa lapsepõlvest?

Ma arvan, et reeglid ja põhimõtted seoses rahaga olen tegelikult suuresti ise kujundanud, uurides erinevaid arusaamu, mis minu tuttavatel seoses rahaga on. Mind on kasvatatud põhimõttega, et hea palga teenimiseks tuleb väga hästi õppida. Seega olin mina koolipingis alati suurepärane õpilane, kõik kodutööd olid tehtud ja tunnistustel ainult viied. Minu vanaisa ütles selle peale alati naljatledes: „Nii igav tunnistus. Vaata, et järgmine aasta ikka põnevam oleks.“ Täna näen aga seda, et väga head hinded ei mängi suurt rolli kõrge palga saamisel. See on üks põhimõte, mille olen seega ise ümber kujundanud.