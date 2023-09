KRISTIINA BLOGI | Laste sünnipäevadel peaks ju küll igaüks vastu pidama paar tundi mitte alkoholi tarbides

Mind kasvatati omal ajal suhtumisega, et parem on proovida alkoholi kodu turvalises keskkonnas kui teha seda kusagil nurga taga teab-mis-seltskonnas. Niisiis pakutigi mulle teismeeas maitsta näiteks veini või äkki isegi muid jooke (ei mäleta!), aga ausalt öeldes ei tundnud ma selle vastu erilist huvi. Esiteks ei olnud minu jaoks tegemist just erilise maitseelamusega ja teiseks – kui midagi on keelatud, tundub see ju palju ahvatlevam!