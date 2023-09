SÜGISEKS TÖÖLE! Lihtsad nõuanded nii tööle kandideerijale kui ka värbavale ettevõtte juhile. Kuidas väikeste muudatustega üksteist paremini mõista?

Inge-Helene arvates peab iga inimene enne intervjuule minekut võtma aja, et saada aru, miks ta sinna töövestlusele läheb, mida saab ta ettevõttele pakkuda ja millised on tema ootused uuele tööandjale. Samuti on oluline värbaval ettevõtte juhil aru saada, keda ta otsib ning kuidas saab tema ettevõte uut töötajat töösse sisseelamisel ja edasistes arengutegevustes toetada.

„Tegu on põhitõdedega, kuid ikka ja jälle kuulen ning näen, et laual on samad teemad!“ tõdeb Inge-Helene.

„Tööintervjuule minnes peaks inimene teadma ka ettevõtte tausta ja oskama kaasa rääkida põhiteemades, mida ettevõte väljapoole on kuvanud. Ainult nii saavad tekkida produktiivsed arutelud, mis teevad tööintervjuu edukaks. Edukas tööintervjuu on alati kahepoolne. See ei ole eksam ega ülekuulamine. Ka tööandjad on tihtipeale närvis, sest ka sina valid neid! Küsi, mõtle kaasa, näita ja tunne huvi! Samuti on väga oluline, et võtaksid kaasa positiivse uudishimu. See on suurepärane võimalus kohtuda uute inimestega ja saada värskeid teadmisi,“ ütleb Inge-Helene.