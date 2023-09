Mis on kogelemine ja millal lapsele abi otsida?

Kogeluse kulg on enamasti laineline ehk sujuva kõne perioodid vahelduvad perioodidega, mil kõnes esineb rohkem takistusi. Kõne sujuvus on ka muutuv, mis tähendab, et laps võib ühes olukorras öelda kõik sõnad välja sujuvalt, kuid teises olukorras on sõna öelda väga raske. Sujuvus sõltub lapse enesetundest, tegevusest, suhtluspartneri suhtlusstiilist ja reaktsioonidest, kõne keerukusest, varasematest kogemustest samasugustes situatsioonides ja mitmest muust tegurist. Kogelus on alati individuaalne.