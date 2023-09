Ole hoolikas: on üks lause, mida sa ei tohiks kunagi lapsele öelda, kui teda kiusatud on. Mida aga selle asemel öelda?

Kui su last on kunagi kiusatud, tead sa väga hästi, kui palju võib see teda mõjutada. Ilmselt on see mõjutanud ka sind ennast. Vaadata lapse silmadesse, kelle hing valutab sõnade pärast, mida keegi talle ütles, on kohutav. Vanemana on igati tavapärane sellises olukorras tunda nii valu kui viha. Ja mõistagi tahame me kõik oma last lohutada. On aga suur vahe, kuidas seda teha, sest teatud sõnu kasutades võib olukorra hoopis hullemaks muuta.