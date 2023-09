Emmed, issid – aeg on valmistuda haiguste hooajaks!

Ennetus on parim ravim

Alustame Kidsmedi tervisetoodetest, mille võtmine aitab haiguseid ennetada. Turguta oma lapse immuunsüsteemi, et tema organism jaksaks erinevate viirustega toime tulla. Vitamiin D sprei on järjest enam populaarsust koguv toode Baltimaade emade seas ja seda just põhjusel, et see ei tekita beebidel gaase. Miks? Sellest saad täpsemalt lugeda SIIT.

Samuti leiab nende valikust multivitamiinisprei, mida on lihtne isegi kõige püsimatumale lapsele jooksupealt manustada. Haiguste ennetamiseks on ideaalne Kidsmedi enda brändi siilikübarasiirup, mida võetakse kuuridena. Siilikübaral on teaduslikult tõestatud toime – see toetab ja tugevdab lapse tervist.

Kui aga ennetus ei toimi ja laps on siiski nohuse nina ning paukuva köhaga kodus?

Kõige sagedasem probleem, mis kaasneb väikelastel nohuga, on kõrvapõletik.

Kõige rohkem esineb kõrvapõletikku alla kolmeaastastel lastel ja väikelaps võib põdeda 2–3 keskkõrvapõletikku aastas. Kõrvapõletikku tuleks kahtlustada, kui lapsel tekib lisaks eelnenud või parasjagu olevale nohule ja köhale kõrvavalu.

Piinavat kõrvavalu aitab nohuperioodil ennetada see, kui hoiate lapse nina sekreedist vaba. Mida kauem sekreet ninas püsib, seda rohkem baktereid seal kasvab. Nosiboo elektriline ninaaspiraator on suurepärane lahendus nii beebidele kui ka väikelastele, kes nuusata ei oska. 20 sekundiga on nina limast vaba ja laps terveneb kiiremini ning valutumalt!

Imikutel puudub esimestel elukuudel oskus läbi suu hingata, seega on äärmiselt oluline nende ninahingamine vaba hoida. Nohu korral on häiritud söömine, magamine, mis omakorda tekitab lapses rahutust ja nutuhooge.

Köha hoiab ärkvel ööd ja päevad

Imikutega tuleb silmas pidada, et nende haigestumise korral ei saa enamasti ravimeid kasutada. Alla kaheaastaste puhul on nohu ja köha ravimine keeruline, kuna rohte nad ilma arsti ettekirjutuseta kasutada ei tohi. Inhalatsioon on üks väheseid meetodeid, kuidas aidata lapsel kiiremini terveneda.