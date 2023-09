Algas koolinoorte ideekonkurss „Solve For Tomorrow“ mille eesmärgiks on tõsta koolides heaolu

Tänavuseks peateemaks on õpilaste heaolu parandamine kooliruumis, mida iseloomustavad märksõnad: õnnelikkus, vaimne tervis, stressiga toimetulemine, depressioon, kiusamine ja küberkiusamine. Programmi käigus selgitatakse esmalt välja parimad Eesti võistkondade ideed, pärast mida saadetakse viis tugevamat mõõtu võtma Baltikumiülesele finaalvõistlusele.

Eelnev kokkupuude ettevõtlusega pole oluline

„Kooliruum peab olema turvaline keskkond, kus õpilane tunneb end hästi. Seetõttu soovib Samsung järjekordselt õla alla panna noorte lennukatele ideedele, kuna see on hea võimalus noortele enda loovaid ideid jagada ja enda jaoks olulise koolikeskkonna parandamisse panustada. Oluline on märkida, et ideevõistlusel õnnestumiseks ei ole osavõtjatele oluline omada eelnevat kokkupuudet ettevõtlus- või sotsiaalvaldkonnas – õppimine toimub ideearenduse käigus,“ selgitas Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.

Tamelyte lisas, et praeguses staadiumis ei ole vaja midagi keerulist, tuleb vaid minna projekti kodulehele www.solvefortomorrow.ee ja enda meeskond kirja panna. Kui idee täpsustub hiljem, on see igati sobiv.

Auhinnad on motiveerivad

Solve For Tomorrow programmi võitnud meeskond saab pärjatud 5000 euro suuruse auhinnarahaga, mis on mõeldud idee elluviimiseks. Teine ja kolmas koht võidavad vastavalt 3000 ja 2000 eurot, mis tuleb samuti panustada idee rakendamisse. Lisaks on auhinnaks erinevaid Samsungi nutiseadmeid.

Võistlusest oodatakse osa võtma 9.-12. klassi noori 3-5 liikmeliste võistkondadena. Kuni 5. oktoobrini õhtuni tuleks enda võistkond ja esialgne idee kirja panna kodulehel www.solvefortomorrow.ee. Seejärel saavad kõik võistkonnad mentorid, kes aitavad neil ideid edasi arendada ja saab osaleda koolitustel. Võistlus kulmineerub Baltikumiülese finaaliga.

Palju nutikaid ideid