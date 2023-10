Teismelised kohtingul - kes maksab? „Teised vanemad pole süüdi selles, et neil on poeg. Miks peaksid nemad kõik kinni maksma?“

„Tüdruku eest maksmine tõstab noormehe enesekindlust,“ usub nelja lapse ema Heidi. „Eeldades, et nende eest makstakse, annavad tüdrukud ära nii võimu kui ka võrdsuse,“ on seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa kindel. Kes võiks teismeliste kohtinguarve tasuda ja kuidas mõjutab see noorte maailmapilti?