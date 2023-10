Septembris ei rooli – äärelinna lapsevanema logistikaülesanne

Kui Pere ja Kodu kutsus üles katsetama nädal aega elu ilma isikliku autota, haaras mind kui suurt autosõpra hasart. Ma kindlasti ei arvanud, et see on võimatu. Küll valdas mind põnevus – kuidas suudan sättida kodu-lasteaed-töö-trennid-marsruudid nii, et autovõtmeid ei puutu.