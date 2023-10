Kas videomängud võivad tõesti olla kasulikud?

Belgias sündinud 13aastane Ott (pildil) on elanud juba kolm aastat Eestis ja hoiab oma võõrsil elavate sõpradega ühendust arvutimängude kaudu. „Me mängime koos läbi interneti Minecrafti ja Fortnite’i ning räägime mängu ajal hollandi keeles. Kui me ei mängiks, siis ilmselt ei suhtleks me üldse,“ arvab Ott.