Laps on andunult toas ekraanide ees? Soovitused, mille abil nutifännist laps õue mängima saada

Kõige parem viis, kuidas lastele uusi harjumusi õpetada, on hea eeskuju näitamine. Kui nad näevad, et vanemad veedavad looduses hea meelega aega ja naudivad seda, võib see ka neile külge hakata. Võtke perega ette väike matk, külastage kodulähedasi metsaradu või rabasid, veetke võimalusel aega aias või käige jalgratastega sõitmas. Õues olles väljendage julgelt oma rõõmu värskest õhust, ümbritseva keskkonna ilust ja vabaduse tundest, mida õues viibimine kaasa toob. Teie siiras vaimustus ja rõõm on nakkav ning köidab laste tähelepanu ja tekitab uudishimu.