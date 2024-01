Vallo Kirs: mul pole alati lihtne last aidata, küllap ei oska ma tihti ka iseennast aidata

Mis on su lemmikasi isaks oleku juures?

See, et läbi oma laste käin ma justkui eluringi uuesti. Nende kaudu avastan iseenda ja maailma kohta uusi asju. Nende uudishimu ja soov teada saada kõik elu saladused on see, mis inspireerib mind tohutult. See paneb mind uuesti unistama, lootma, tahtma.