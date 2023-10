Appi, pime on!

Pimedus on väikestele lastele sageli hirmutav, kuna elava kujutlus­võime tõttu ei suuda nad fantaasiamaailma ja tegelikkust lahus hoida. Vahel võib pimedusehirm aga lausa elu segama hakata. Mia Johanna (5) ema Laura ütleb, et tema lapse hirm on eskaleerunud sedavõrd, et tüdruk ärkab öösiti röökides ning pissile minnes paneb kõik tuled põlema. Vett ta vetsus peale ei lase, sest kardab, mis sellele järgneda võib.