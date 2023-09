KUULA | Pere ja Kodu podcast: mida lapsed tänapäeval loevad ja kas üldse loevad?

„Keskuses käib vilgas tegevus nii kõigile nähtavalt kui ka peidetuna. Lisaks üritustele, huviringidele ja näitustele oleme meie ka see keskne koht, kus toimub Eesti lastekirjanduse talletamine ning selle maailmale tutvustamine. Peab ütlema, et lastekirjanduse seis on Eestis väga hea – aastas antakse välja ligi 800 teost ja lugemist on nii noorematele kui ka vanematele lastele,“ räägib Tõnisson.