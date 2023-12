Pere ja Kodu TOP | 5. koht. Uskumatult armas! Ameeriklanna pani oma lapsele Eesti järgi üllatava nime

Whitney selgitab Perele ja Kodule, et poja omapärase nimevaliku taga on suuresti tema abikaasa pikaaegne huvi Eesti vastu. „Tal on ka sõpru, kes elavad Tallinnas Pelgulinnas, ja oma esimese pulma-aastapäeva veetsimegi nendega Tallinnas,“ meenutab naine rõõmsalt ja lisab, et vanalinn jättis talle kustumatu mulje.