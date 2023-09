KRISTIINA BLOGI | Kui oled ema, siis pole mõeldav, et miski on võimatu. Kõik tuleb ära teha ja vajadusel laps puusal

Praeguseks juba viis ja pool aastat lapsevanemaks olnuna mõtlen laste-eelsele ajale tagasi eelkõige kui perioodile, kus mina ise olin oma maailma kese. Ükskõik, mida ma tegin, elasin ikkagi eelkõige iseendale ja põhimõtteliselt võiks öelda, et tegin täpselt seda, mida mina tahtsin. Kui sündis minu esimene tütar, lajatas see uus reaalsus mulle päris korralikult. Loomulikult teadsin ma teoreetiliselt, et lapse sünd muudab väga palju iga ema elus, aga üks asi on teooria ja teine päris elu.