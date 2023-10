Kuna Nora soovis endale venda väga pikalt, meeldib talle Söreniga tegelda. Samas vahel, kui tahaks oma asju teha, hakkab see veidi vastu ka. Mõnikord on tal jäänud seetõttu sõpradega kokku­saamisele või peole, kus väga osaleda tahaks, minemata. Üldiselt aga arvestavad vanemad neiu plaanidega, kui ta nendest ette teada annab. Selleks on perel loodud ühine kalender, kus on kõigi plaanid kirjas – kooliga seotud tegevused, peod, võistlused, trennid, arstiajad ja külaskäigud.