„Oleme lapse isaga lahus olnud juba kaheksa aastat. Meie ühine poeg on 14aastane. Ta on lahkuminekust saati elanud minuga ja veetnud isaga paar nädalavahetust kuus, suvekuudel rohkem. Pojal on praegu raske iga, igasugused keelud ja piirangud on talle vastukarva, mistõttu on ka omavahelised suhted veidi pingelisemad. Poeg on isale rääkinud oma „raskest elust“, ja nüüd on lapse isa seisukohal, et poeg peaks elama hoopis temaga.