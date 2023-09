Tallinna Lehola lasteaed lõpetas juurdluse lapse sakutamise kaebuse asjus. Direktori sõnul osutus juhtunu ekslikuks

Pärast juhtunust teatamist, viisime lastaias läbi põhjaliku uurimise, millesse kaasasime nii õpetajad kui lapsevanema. Uurimise käigus selgus, et pealtnägija väide selle intsidendi kohta ei vastanud tõele. Kuigi see juhtum osutus ekslikuks, on meil siiralt hea meel, et meie lasteaia kogukonnas on inimesi, kes on valmis astuma sammu laste turvalisuse ja heaolu nimel.