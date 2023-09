Pereõde hoiatab täidega kimpus olevaid lapsevanemaid. Just selliste tõrjevahenditega võib täidest vabanemine ebaõnnestuda

Peatäisid võib saada meist igaüks, kuid sagedamini esineb neid 3–10aastastel lastel, eriti tüdrukutel. Nakkus levib kiiresti, sest lapsed laenavad üksteise kamme-juuksekumme ning on mängides tihedalt koos. Ekslik on arvata, et täid tekivad mustusest. Nakkuse võib saada igaüks olenemata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest.