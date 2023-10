Paljud meist on kasvades kuulnud väljendit „võlg on võõra oma“ ja olnud laenuvõtmise suhtes pigem skeptilised. Kuigi enamikku laenudest tõesti väga heaks pidada ei saa, siis kodulaenu võtmist kiidavad ka rahaeksperdid. Põhjus on lihtne: laenuga soetad endale vara, mis jääb sulle pärast laenukohustuse äramaksmist alles.