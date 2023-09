Sa ei usu oma silmi! Kõige kummalisemad asjad, mida naised läbi ajaloo raseduse ära hoidmiseks on kasutanud

Krokodillikaka ja mesi

Umbes 3050 eKr oli egiptlastel omalaadne retsept, mis nende arusaamade kohaselt pidi aitama takistada naise rasestumist. Selle jaoks segati kokku krokodilli väljaheited ja mesi. Saadud segu tuli naisel sisestada tuppe enne seksuaalvahekorda.

Kuigi see meetod tundub küsitav ja šokeeriv, on selles retseptis siiski mingi loogika. Väljaheide toimis füüsilise tõkkena, mesi aitas vältida seda, et väljaheide organismis põletikke tekitaks. Kui hügieeniline see kõik lõpuks siiski oli, on juba teine küsimus.

Eluohtlikud kokteilid

Iidsed tsivilisatsioonid kasutasid nii elavhõbedat, pliid kui arseeni, et rasedust ära hoida. Naistele kinnitati, et nende tarbimine kas üksi või eraldi kaitseb raseduse eest. Hiinas oli kõige populaarsemaks elavhõbe. 800–600 AD vahel kasutati Kreekas aga seppadelt järele jäänud vett, mis sisaldas pliid ja muid mürgiseid metalle.



Paraku ei öelnud naistele keegi, et lisaks viivad need neerude- ja kopsude üles ütlemiseni ja suure tõenäosusega surmani. Rasedaks ilmselgelt seega keegi seda vahendit kasutades tõesti ei jäänud...

Munad reiele!

500–100 AD hakkas Euroopas levima kummaline trend, kus rasedust üritati vältida spetsiaalsete amulettidega. Enamasti kasutati selleks nirgi munandeid, mis seoti kokku ehtelaadseks amuletiks ja riputati kaela või seoti ümber reie. Levinud oli samal eesmärgil kasutamiseks ka musta kassi paremalt küljelt võetud luud. Kui rasestumise vastu need amuletid ilmselt ei aidanud, siis vähemalt said naised selle näol endale omalaadsed „disainehted“.

Enne meile tuntud kondoome olid sooled ja sarved

1400ndatel kasutati Hiinas kondoomidena lambasooli. Mõnikord leotati neid ka piimas. Ja kui see tundub tülgastav, siis tasub mõelda sellele, et Jaapanis tehti kondoome ka kilpkonna kilpidest ja erinevate loomade sarvedest. Vot see on juba ebameeldiv!

Viski ja munandid