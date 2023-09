KUULA | Lasteabi podcast: kuidas hoida laste ja noorte vaimset tervist?

„Lasteabiga võeti eelmisel aastal kokku ühendust 16 000 korda, seda nii telefoni, e-kirjade kui ka kodulehekülje vestlusakna kaudu – ja vaimse tervise mured olid nendes kontaktides muredena kolmandal kohal. Märkimisväärne ja positiivne on aga see, et suurem osa pöördujaid on lapsed ise, ning just lapsed on need, kes meiega oma vaimse tervise teemadel rääkida soovivad,“ selgitab Ird.