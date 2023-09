Hea ja veel parem – intrigeerivad Xiaomi 13T ja Xiaomi 13T Pro

Esimene tutvus Xiaomi 13T seeria mudelitega

Esimesena võtsin kätte sinist värvi Xiaomi 13T Pro telefoni ja see üllatas mind meeldivalt juba enne seda, kui ma selle sisse lülitasin. Esiteks meeldis mulle väga ainulaadne vegannahast seljaosa ja selle tekstuur. Seda on tõesti mõnus puudutada ja mugav käes hoida, ei tahaks isegi kaasas olevat läbipaistvat kaitsekatet peale panna. Teine asi, mis kohe silma jäi, on märge 120 W laadijal. See tähendab, et laadimine toimub tõenäoliselt raketikiirusel. Täpselt nii ongi – Xiaomi 13T Pro telefon on täielikult täis laetud vähem kui 20 minutiga.

Minu koju saabunud odavamal Xiaomi 13T-l oli läikiv must tagakülg. Selle mudeli laadija on vähem võimas (67 W), seega kestab 100 protsendini laadimine umbes 42 minutit. Piisavalt kiire, kuid mitte selline raketikiirus nagu Xiaomi 13T Pro laadimisel.

Mõlemad mudelid tulevad Eestis müügile eelmainitud musta ja sinise tagaküljega (viimasele annan 10 punkti kümnest).

Oluline on mainida, et mõlemad telefonid on IP68 kaitse sertifikaadiga, mis tähendab, et need on täielikult kaitstud tolmu eest ja neid võib vette kasta (5 ATM veekindlus). Ma siiski ei soovita nendega sukelduda ja veealust maailma filmida, sest kuigi lubatakse, et nutitelefoni võib vette kasta, ei tähenda see seda, et see ka tuleks vette kasta. Lisakaitse tähendab lihtsalt seda, et kui telefon kukub kogemata mererannas päikeseloojangut pildistades vette, siis ei juhtu sellega midagi.

Mõlema telefoni ekraanid on kaitstud Gorilla Glass 5 klaasiga, mis teeb samuti rõõmu, sest 5. põlvkonna klaas kaitseb telefoni kindlalt isegi siis, kui see kukub kõvale pinnale umbes vöö või õla kõrguselt.

Mõlemad telefonid kaaluvad sama palju – umbes 200 g.

Tipptasemel Xiaomi 13T ekraanid