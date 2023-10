Erinevus võib olla ka uhke

Mul endal on seda keeruline hinnata, aga olen aastate jooksul tõesti palju kuulnud, et mu esiklaps näeb välja täpselt minu moodi. Palju lihtsam on mul aga hinnata meie iseloomusid ning nendes erineme kardinaalselt. Mina olen terava loomuga, tema rahulik. Mina punktuaalne, tema pigem voolav. Tema fantaasia ulatub kosmilistesse kõrgustesse, minul püsivad kaks jalga maa peal. Teda köidavad loodus, loomad ja pehmed teemad, mina otsin kindlust mõõdetavast. Mina sätin igal hommikul kleidi selga ja otsin jalga sobivad kingad. Tema nöörib samal ajal kinni tennisepaelu ja naerab mu peale, kui kiirustades püüdlikult ripsmeid värvin – ta ei kanna kunagi meiki.