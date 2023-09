FOTOD JA VIDEO | Tallinna Lastehaiglas esitleti uut kõnnirobotit, mis muudab liikumispuudega laste ravi efektiivsemaks

Näidispatsient 11-aastane Romet, kes on uuel kõnnirobotil treeninud juba neli-viis korda, kiidab masinat väga. „Pole imelik tunne, täitsa mugav on“ ja tunnistab, et 45-minutilise treeningu järel läheb kõht täitsa tühjaks. Küsimuse peale, mis enim peale trenni isutab vastab poiss muheledes, et Kalevi kommide. Poisi ema Piret Veski lubab need pojale hankida ja ütleb, et nemad on tuttavad ka eelmise kõnnirobotiga, mis oli kordades suurem ja kasutusmugavuse poolest juba aegunud.