Oih! See südamlik laps valis oma väikesele õele mänguasja, mis paneb õudusest külmajudinad üle selja jooksma

Pisike Lily armastab oma õde väga, mistõttu on ainult loogiline, et ta tahab talle ka kingitusi teha. Poetiirul käies märkas Lily rohelist tulnukalaadset suurt beebinukku, millel olid vihased sinised silmad ja teravad hambad, näol kurjakuulutav ilme. Lily palus ema kõige siiramate silmadega, et nad viiksid nuku tema väikesele õele Violetile, kes pole veel aastanegi. Ema nõustus.