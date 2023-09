Beebiootuse ABC – viis ettevõtet, kelle abiga nautida imelist lapseootust ja emadust

Need beebitarbed ja nõuanded on vaid osa teekonnast, kuid need aitavad sul luua kodu, kus beebi tunneb end turvaliselt ja armastatuna.

Mähkmete vahetamine on vanema igapäevane rutiin, muutke see lihtsamaks mähkimislaua, mähkmekonteineri ja mähkimismati abil.

Kui teil on plaanis palju liikuda, siis usaldusväärne lapsevanker ja sobiv turvahäll on hädavajalikud, et koos beebiga liikumist nautida ja ühiseid mälestusi luua.

Alustame kõige olulisemast – uni! Lapse une kvaliteet mõjutab lapsevanemate igapäevast toimetulekut ja vaimset tervist. Veenduge, et teil on turvaline beebivoodi , sobiv madrats ja pehme voodipesu .

Lapsevanemaks saamine on imeline teekond, kuid enne, kui teie beebi saabub, on väga oluline olla hästi ette valmistatud. Nordbaby mõistab seda põnevust ja vastutust, mis kaasnevad selle elumuutva sündmusega. Just sellepärast on nad koostanud ülevaatliku nimekirja olulistest beebitarvetest ja nõuannetest, mis aitavad teil valmistuda beebi saabumiseks ja vanemaks olemiseks.

BabyCity ToyCity sortimendis on ka tooteid emadele ja vastsündinutele , mis aitavad teil enesekindlalt ja mugavalt ületada kõik emaduse väljakutsed. Nad pakuvad kõike alates nahahooldustoodetest kuni turvatoodete ja toitmisvahenditeni. BabyCity ToyCity poest leiate kõik, mida vajate, et lapsevanemaks olemist täielikult nautida. Samuti pakutakse laia valikut mänguasju igas vanuses lastele. Alates klassikalistest lauamängudest kuni moodsamate arendavate mänguasjadeni – siin on olemas kõik, et teie lapsed saaksid koos rõõmuga kasvada, õppida ja mängida.

Nordbaby on siin, et seda teekonda teiega jagada.

Praegu leiab Heverenist laia valiku beebitooteid. Eriline on nende valik selle poolest, et rõhku on pandud puhtusele ja looduslikkusele. Näiteks on Hevereni pesugeelide, kreemide, nahahooldustoodete jms puhul välistatud erinevad allergeenid ning need on looduslikult puhtad. Sama kehtib mähkmete ja niiskete rätikute kohta.

Lisaks leiab Heverenist tooteid, mis muudavad noorte lapsevanemate elu palju lihtsamaks. Üheks hitt-tooteks on näiteks kujunenud plekieemaldi, millega saab kakapleki niimoodi riidest välja, et piserdad peale, ootad viis minutit ja plekk ongi läinud. Lisaks leiab valikust purunematud päikeseprillid beebidele, mis on ilma kruvideta ja mida saab väänata. Need on väga vajalikud, kuna väikelaste silmad on päikesele eriti tundlikud.

Pehme Sünni Kool toetab lapseootel peresid

Lapse sünd on üks elu erilisemaid sündmusi, mida kogu pere sooviks rõõmsa tundega mäletada. Kuigi ülipraktiline ja tihti ka lõbus osa ettevalmistusest on beebitarvete varumine ja toa sisustamine, ei tohiks unustada, et sünd on ka väga emotsionaalne ja füüsiline, elumuutev kogemus nii emale-isale kui ka beebile.

Pehme Sünni Kool on pühendunud perede toetamisele kõikides olulistes teemades lapsevanemaks saamise teekonnal. Koolitajate seas on kogenud juhendajad, ämmaemandad ja doulad, kelle eesmärk on aidata perel luua positiivne sünnikogemus ja sujuvam üleminek uude ellu lapsevanemana, kus pere saab tunda end toetatuna ja kuulatuna ning teha teadlikke informeeritud valikuid.

Kõige põhjalikum kursus, HüpnoSünnitus, annab perele olulised perekooli teadmised rasedusest, sünnitusest ja sünnitusjärgsest ajast, õpetab praktilisi lõdvestustehnikaid toetamaks keha loomulikku sünnitusprotsessi. Mindfulness’i ja stressijuhtimistehnikad on väärtuslikud ka edaspidi lapsevanemana ning igas eluvaldkonnas.