Laps kardab koletisi. „Ta ärkab öösel hüsteeriaga, teda on võimatu lohutada. Nüüd kardab ta uinuda ja on poole ööni ärkvel“

Esimesel paaril ööl sain ta rahulikult rääkimise ja kallistamisega siiski lõpuks rahustatud, aga kui unenäod korduma hakkasid, tekkis tal ka hirm magamamineku ees. Laps, kes varasemalt umbes kell 9 õhtul magama jäi, on nüüd tihtipeale juba keskööni ärkvel. Lihtsalt sunnib end üleval püsima, sest kardab jälle halba und näha. Mis oleks kõige parem moodus, kuidas hirmunud ja paanikas last sellisel hetkel keset ööd rahustada?“

Kliiniline psühholoog Karmen Vool ütleb, et kuigi esialgu tundub tegu olevat unepaanikaga, annab lapse ärkvelolek siiski aimu, et ilmselt näeb ta tõesti õudusunenägusid. „Ka sellisel juhul on last võimalik toetada, võimalusi selleks on mitmeid. Näiteks