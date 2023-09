Üllatav otsus. Türgi lennufirma hakkab oma lendudel kasutama lastevaba tsooni

1500 täiskasvanu seas läbi viidud uuring, mis küsis, kas transpordivahendites peaks eksisteerima lastevabad alad, andis tulemuse, kus 59% vastanutest olid selle poolt. 27% olid idee vastu, 14% polnud kindlad. Uuringust selgus ka see, et lastevabasid tsoone kippusid eelistama nooremad, 25-34 aastased vastajad.

Aastate jooksul on sotsiaalmeedias läinud lendu ka mitmed videod, kus inimesed kurdavad nutvate lastega samas lennukis olemise üle. Selles 27 000 kommentaariga videos, on üks lennureisija lindistanud taustal nutvat beebit ja lisanud teksti „Miks ei ole olemas ainult täiskasvanutele mõeldud lende? Ma oleks valmis selle eest nii palju maksma!“

Kuigi on selge, et nutva beebi või jonnihoos väikelapse kõrval või läheduses istumine pole just eriline lust ja lillepidu, ei tähenda see aga seda, et kellegi soov olla vaiksel lennul oleks olulisem vanema ja lapse õigusest reisida. Või tähendab?

Lasteta reisija peaks ise hoolt kandma selle eest, et teda nutt segada ei saaks

Vanemlusekspert Kimberly King tunnistab, et kolme väikelapse emana ei ole temal selle idee vastu midagi, kui see tähendab, et ka kõik lastega reisijad on koos eraldi tsoonis. „See kaitseks ka vanemaid õelate ja pahurate kaasreisijate eest, kellel ei ole kannatust ega mõistmist.“ Reisiblogija Roisin Miller on samuti idee poolt. „Mul ei ole lapsi ja ma maksaksin vabalt selle eest, et istuda lastevabas alas. Jah, on väga tore kui pered koos aega veedavad, aga kui ma reisin tööasjus ja mul on vaja ka lennukis keskenduda millelegi olulisele, hindan ma väga seda, kui mind ümbritseb rahu.“