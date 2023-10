Viimast päeva saad osaleda unejutu konkursil! Kirjuta meile unejutt ja võida auhind! Parimad lood avaldame ja illustreerime

Unejutu konkursil võivad osaleda kõik, kelle sulg jookseb: olgu selleks laps, lapsevanem või vanavanem. Kui häid lugusid on mitu, võib saata need kõik. Jututeema võid ise valida – see võib rääkida loomadest, superkangelastest, suvest, talvest ja kevadest. Tähtis on, et lood sobiksid ette lugemiseks 2-8aastastele lastele.