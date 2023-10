KRISTIINA BLOGI | Tütreid kasvatada on kohati keerulisem kui poegasid. Ühiskond annab poistele rohkem andeks ja nõuab neilt vähem

Selline soopõhine vahetegemine käis mulle lapsena ausalt öeldes täitsa närvidele. Miks peaks tüdruk emal aitama lauda katta samal ajal kui poiss telekat vahib? Või miks võib poiss õues huilata ja joosta, aga tüdruk peaks vaikselt paigal istuma? Sellised tobedad reeglid tekitasid minus omal ajal trotsi ning isegi tunnet, et tüdruk olla on kuidagi alaväärsem kui olla poiss. Neile näis olevat kõik lubatud või vähemalt said nemad kõik kuidagi lihtsamini andeks. Ja seda vaid seetõttu, et neil on teistsugused suguelundid?!



Kahe tütre emana olen tundnud teatavat survet