„Inimene, kes oma väärtust rahas arvestab, ei saa kunagi piisavalt rikkaks, et rahul olla või lapsi saada“

Eesti Ekspressi artiklis, kus mehed avaldasid põhjuseid, miks nad ei soovi isad olla, kirjutas üks noormees, et ta ei kaaluks laste saamist, kui pole oma kaaslasega vähemalt 7–10 aastat koos elanud. Nii rumala jutu avaldamist poleks ma Eesti Ekspressilt osanud oodata. Inimene, kes siiralt arvab, et pikalt kellegagi koos olemine garanteerib selle, et see inimene sinuga oskab hea lapsevanem olla ja pärast laste saamist su kõrvale jääb, elab fantaasiamaailmas.