Põhjused, miks naised on otsustanud lahutada. „Ma veetsin rohkem aega enda ja laste pisaraid pühkides kui naeratades...“

Psühholoog Elizabeth Cohen ütleb, et viimane piisk karikas on igaühe jaoks erinev. „On asjad, mille osas suudad silma kinni pigistada, kuni tuleb hetk, mil see pole enam võimalik. Tähtis on see, et inimesed suudaks empaatiat tunda ka iseenda vastu. Mis ka selleks viimaseks piisaks poleks, on see okei.“