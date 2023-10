Lapsed aina tülitsevad omavahel ja su mõistus on otsas? Pereterapeut: kui pere kodurahu on kadunud, tuleb kindlasti otsida abi

Inimsuhetes on arusaamatused, tülid ja konfliktid vältimatud. Ühest küljest võibki lastevahelist tülitsemist pidada normaalseks, kuna sotsiaalseid suhteid õpitaksegi kõige turvalisemalt pere omavahelistes suhetes. Lapsed õpivad väljendama oma vajadusi ja tundeid, ennast kehtestama, lahendama konflikt­olukordi. Peame täiskasvanutena mõistma, et lapsed alles arenevad ja nende jaoks ongi see arenguprotsess, kus õpitakse sotsiaalseid oskusi.