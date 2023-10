Motospordist huvitatud lapsed lõpetasid pidulikult oma võistlushooaja

Motohuvilised lapsevanemad on loonud elektriliste tasakaalurataste võidusõidu „Särtsukas,“ mis on mõeldud 2-7aastastele lastele. Sellel hooajal toimus võistlussarjas seitse etappi ja esimesel oktoobril pandi Spot of Tallinnas hooajale punkt. Viimasel etapil püstitati muuhulgas ka sarja rekord - võidusõidust võtsid osa 74 last.

Kokku käis etappidelt läbi 130 erinevat last, mis näitab, et nii võistlussarjal kui ka alal endal on potentsiaali kasvada.