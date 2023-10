KUHU MINNA | Ekstreemne spordielamus lastele oktoobris

Et TRIXS 2023 on iseseisev võistlus-show ega kuulu ühegi sarja etappide sekka, võivad korraldajad üritusele lisada elemente, mida trial’i-võistlustel muidu ei näe. Nii on näiteks selgi korral kavas paariskatse, kus mehed võtavad mõõtu üks ühe vastu. „Kui tavaliselt sõidetakse igal katsel ühekaupa, siis meil on võimalus panna võistlejad rajale ka üksteise vastu vahetusse võidusõitu. Paarisrada oli meie üritusel olemas ka eelmisel aastal ja see teenis nii pealtvaatajatelt kui ka võistlejailt kõvasti kiidusõnu,“ nendib TRIXS 2023 korraldaja Oliver Läll ja lisab: „See on tõesti midagi sellist, mida peab tulema kohale oma silmaga vaatama!“