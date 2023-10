SUUR SPIKKER | 37 brändiriiete outlet'i meil ja lähiriikides. Lapsevanem: saan outlet’ist Hilfigeri teksad sama hinnaga, mis kiirmoeketist

Vanemate kogemusi

Liisi, kahe põhikoolilapse, poja ja tütre ema:

Selleks, et kulusid kontrolli all hoida, käime lastega enne iga kooliaastat Soomes. Lapsed teavad juba, et valida võib kõike, kuid soodushinnaga asjade seast. Eelistan ise osta pigem outlet’ist 30 euro eest Tommy Hilfigeri teksad kui kiirmoeketist sama hinnaga püksid, mis mitut pesu vastu ei pea.

Lisaks soetame rõivaid ette. Olen käinud aastaid Soomes Stadium Outletis ostlemas hooaegade lõpus. Oleme ette ostnud nii suve- kui ka talvekaupa, sest teismelised, erinevalt väike­lastest, enam nii etteaimamatult ei kasva.

Sille, 15aastase poja ema:

Minu poja klassis on bränditeema tugevalt sees. Ma ei võitle ka selle vastu – kui see Vansi märk tal end paremini tunda laseb, siis olgu! Enamasti tellin asjad veebist, on soodsam, kuid sel suvel käisime ka Itaalias outlet’ides ning soetasime hullu­meelsete hindadega Dickiese ja Vansi riideid. Külastasime Foxtown Outleti, kust saime brändiriideid keskmiselt 15 eurot T-särk, 25 eurot pusa ja jalanõude paari eest maksimum 40 eurot.

Agne, teismelise tütre ja algklassiealise poja ema:

Mu mõlemad lapsed tegelevad spordiga – tütar tantsimise ja poeg jalgpalliga – ning jahin häid pakkumisi ennekõike veebis. Väga soovitan Sportsdirecti. Eraldi ostureise me ette võtnud pole, ent kui mõnes riigis puhkame, külastame küll outlet’e. Senised lemmikud on Saksamaal asuvad TK Maxxi poed, kus on põnev valik. Kindlasti pole neis poodides ühte kaubaartiklit igas suuruses, vaid seal käib pigem selline „vaatame, mida täna leiame“ stiilis ostlemine. Näiteks leidsime sealt pojale kvaliteetsed jalgpalliputsad 15 euro eest.

Diana, 17aastase poja ema:

Mina olen ostelnud põhiliselt soodsates veebikeskkondades, näiteks Bestsecretist tellinud pojale boksereid, samuti T-särke, teksaseid. Viimane tellimus oligi kolm paari Armani ja seitse paari Ganti boksereid, kokku 63 eurot. 10 paari kohta hea hind. Teismelistele on ju see märk nii tähtis! Lisaks T-särgid Gantilt ja Guessilt 12–15 eurot tükk. Ja näiteks paljude teismeliste lemmik – Fjällraveni seljakott –, mis meil maksab 129, oli Bestsecretis 75 eurot.

Helen, kahe teismelise tütre ema: