Kas ühel või teisel aastaajal rasedaks jäämisel on mingid eelised? Sotsiaalmeediat uskudes küll

Miks? Naisel on sellele lihtne seletus, millega suudavad ehk samastuda paljud emad. "Kui sa jääd rasedaks juuli lõpus, siis saab suurem iiveldamisperiood oktoobris läbi. See tähendab, et jõuludel saad sa rahus laua taga nautida ilma, et kõik sul südant pahaks ajaks." Lisaks selgitab naine, et sel juhul jääb suurem osa rasedusest külmemale ajaperioodile, mis vähemalt tema arvates muudab riietumise lihtsamaks. "Suured kampsunid, pusad, kõik mugavad riided," arvab ta. Vähem tähtsamaks ei pea ta seda, et enamasti toimub just suvisel perioodil rohkem üritusi ja nii on ka vähem olulisi asju, millest tuleb võib-olla halva enesetunde tõttu loobuda.

"Rääkimata sellest, et kui su beebi sünnib kevadel, saad sa juba suvel temaga mõnusalt aega õues veeta ja värsket õhku nautida! Ka pikad jalutuskäigud on vastsündinuga mõnusamad kui õues on soe," arutleb naine.

Mõistagi lisab naine ka seda, et hoolimata sündimisajast, on iga laps oma vanematele kingitus. Love kutsus üles ka video vaatajaid arvamust avaldama, millal on nende arvates parim aeg rase olemiseks ja sünnitamiseks. Kuigi oli palju neid, kes tema loogikaga nõustusid, leidus ka neid, kellel oli teistsuguseid mõtteid.



"Minu meelest on ideaalne hoopis märtsi lõpp. Väike beebikõht suvel, kampsunid sügisel ja siis jõulubeebi," ütles üks kommenteerija. Teine arvas aga, et parim aeg rasestumiseks on talvel. "Näiteks detsembri lõpus! Saad varajase sügisbeebi, kelle sünnipäevadel on ilmselt piisavalt hea ilm, et seda vajadusel ka õues pidada!"

Muidugi tuleb arvesse võtta seda, et rasestumine võtab igal paaril aega erinevalt ja lihtsalt isiklik eelistus ajaperioodi osas, ei mängi kahjuks protsessis suurt rolli. Samuti sünnivad beebid ühel või teisel põhjusel erinevatel aegadel, mis tähendab, et määratud sünnikuupäev on lõpuks lihtsalt üks näitaja. Sellegi poolest uurime ka sinult, mida sina eelistaksid, kui sul oleks valikuvõimalus.

Allikas: scarymommy.com