Peale seda uuendust riidekapis oled Eesti ilma vastu immuunne!

HUPPA mugavad, kauakestvad ja soojad ning veekindlad rõivad on iga lapsevanema unistus. Õnneks tõstavad need ka laste suud kõrvuni, sest ägedaid värvikombinatsioone on HUPPA kollektsioonides lõputult ning lisaks lastele saavad ka emmed-issid oma garderoobi täiendatud.