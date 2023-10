HOIATUS | Noorem meesterahvas on Laagris kahe päeva jooksul ahistanud kolme alaealist tüdrukut

Tom jagab murelikult, et täna, 06.10, tuli tema esimeses klassis käiv tütar kella 13.15 paiku rattaga koolist koju, kui talle lähenes nooremapoolne mees. "Mees peatas ta Nõlvaku tänaval ja hakkas talle multikat näitama." Tom lisab, et õnneks oli ta tütar piisavalt nutikas, et koheselt minema sõita ja kodus toimunust rääkida.