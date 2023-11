Uus-Meremaa pole puhkus, see on seiklus!

Linnulennult on Eestist Uus-Meremaale üle 17 000 kilomeetri, ajavahe 11 tundi. Otsustasime liikuda rahulikus tempos, vahepeatustega Singapuris, Indoneesias ja Austraalias, et harjuda ajavahega tasapisi. Iga vahepeatus oleks eraldi tähelepanu väärt, kuid ajakirja limiteeritud ruumi tõttu hüppan ajas reisi algusest kaks nädalat edasi, sest just siis maandusime Uus-Meremaa Lõunasaarel Queenstownis.